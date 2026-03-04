アメリカとイスラエルのイラン攻撃で、橋下徹氏（弁護士）が「ものすごく気になった」と指摘したのが、日本に事前連絡がなかったことだ。

イスラエルの報道「ドイツは事前に知らされていた」

橋下氏は2026年3月1日放送の「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）にレギュラーコメンテーターとして出演、こう語った。

「一部の報道なんですけども、ドイツ政府が事前に（イラン攻撃の）連絡を受けていたと発表してるんですよ。日本の高市さんは（攻撃開始の時に）金沢の方に知事選の応援に行っていたということで、事前の連絡はなかったと思うんですよね」

イスラエルのメディアはイランへの軍事攻撃について、ドイツ政府高官は事前に知らされていたと述べたと伝えている。

橋下氏は「（それに比べて）どうなんですか、（アメリカの）日本の政府の扱いというのは」と不満そうだ。

トランプ大統領へ首相の「片思い」？

さらに、日本向け石油タンカーの8割が通過する「ホルムズ海峡は日本にとって一番重要なところだと思うんですが、事前の連絡がない。これだけ日米同盟だといっていることに関しても、ちょっと心配」という。トランプ大統領との親密さを強調する高市首相は、実は"片思い"なんじゃないかというわけだ。

3月19日に高市首相はトランプ大統領と首脳会談を予定しているが、「ボクはちょっと、これ日米関係も......」と、橋下氏は懸念している。

（シニアエディター 関口一喜）