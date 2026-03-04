盗み疑惑に騒音、無礼な夫まで…元育児番組スターの韓国女性、4年ぶりSNS再開に「見たくない」

コメディアンのイ・フィジェの妻ムン・ジョンウォンが、約4年ぶりにSNSを再開した。

去る3月3日、ムン・ジョンウォンは自身のインスタグラムに「いつのまにか、3月。2026年」という文章とともに、カナダでの日常を公開した。彼女が投稿をしたのは、2022年8月以来のことだ。

【写真】韓国最高のインフルエンサーとされたムン・ジョンウォン

投稿の公開直後、コメントの反応は2つにわかれた。「会いたかった」「子供たちが元気に過ごしているか気になる」「元気ですか」など、喜びのコメントが寄せられた。

（写真＝ムン・ジョンウォンInstagram）

特に、双子の息子と推定される成長した後ろ姿が公開されたことで、育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』時代を思い出すファンの反応も続いた。

その一方で、ネットには「イ・フィジェとムン・ジョンウォン、2度と見たくない」といった反応が寄せられた。単なる近況公開とは見なし難いという視線や、復帰の暗示のように映ることへの呆れが重なり、冷淡な意見も見られた。

（写真提供＝OSEN）左からムン・ジョンウォン、イ・フィジェ

この背景には、夫婦をめぐるさまざまな騒動がある。イ・フィジェは、過去のバラエティ番組や授賞式での進行が再び注目を集め、無礼だという反応が拡散された。

特に、2016年の「SBS演技大賞」での態度が代表的な事例として言及され、当時の出しゃばりな役回りが、今の基準では不快とされた。

ムン・ジョンウォンも2021年1月、騒音トラブルにより逆風を受けた。室内で子供たちと野球をする姿などが明るみになると、抗議への対応まで取り沙汰され、批判が強まった。

ここに2017年の遊園地での玩具代未払い疑惑まで繰り返し言及され、モラルをめぐる議論が長期化した。

その後、夫婦はSNSとYouTubeチャンネルを削除し、2022年にカナダへ渡った後、事実上活動を休止した。