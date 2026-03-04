【BANDAI TABLETOP GAMES】 3月4日発表

発表会に登壇した3名。左からBANDAI SPIRITS ホビーディビジョン 開発担当の染谷潤氏、ゼネラルマネージャーの高橋誠氏、開発担当の松浦由莉氏

BANDAI SPIRITSは3月4日、プラモデルブランドの新しいロゴ「BANDAI HOBBY」を発表した。合わせて新ブランド「BANDAI TABLETOP GAMES」設立を発表した。

新ロゴ「BANDAI HOBBY」を設定することでBANDAI SPIRITSのプラモデル全体で世界に向けてブランディングしていくことで「創る歓び」と「遊ぶ感動」を世界に届けていくという。

ロゴのコンセプトはBANDAI HOBBYの頭文字青の「B」と赤の「H」を配置。Bには魂を込めたモノづくり、想像を超える創造性。Hにはものが生まれる喜び、感動を表している。そしてプラモデルの象徴であるランナーでBとHを囲み、V字の形状をとらせることで、世界中のファンとつながり、想像を超える感動体験を届ける翼とするとのことだ。

BANDAI HOBBYのロゴ

「GUNDAMU ASSEMBLE」と「プラコロ」では右下にBANDAI SPIRITSとBANDAI HOBBYのロゴが並んでいるのが確認できる

「BANDAI TABLETOP GAMES」は、「作る」と「遊ぶ」が1つになったテーブルトップゲームブランド。BANDAI SPIRITSはプラモデル事業で培ったモノ作りの技術をベースに、新しいホビーエンターテイメント事業を提案していく。

第一弾は10月発売予定のミニチュアボードゲーム「GUNDAMU ASSEMBLE」と、7月発売予定のサイコロポケモンバトル「プラコロ」。各タイトルの詳細は以下の記事を参照してほしい。

「BANDAI TABLETOP GAMES」では商品展開だけでなく、「リアルイベント」を多数開催。ユーザー同士が遊べる継続的なコミュニティを目指すという。WEB上で公式プラットフォームで、イベント検索、公式大会の申し込み、戦績が一元管理できる。「作る」と「遊ぶ」を一つにするホビーエンターテイメント体験を提供していくという。

(C)SOTSU SUNRISE (C)SOTSU・SUNRISE・MBS

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.