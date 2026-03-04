楽天ブックスは、3月4日10時より「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」を開始した。開催期間は3月27日9時59分まで。

本フェアでは、対象のおもちゃ・グッズのポイントが最大20倍になる。対象商品には、マテルゲーム(Mattel Game)の「ウノ(UNO)」やホットウィール(Hot Wheels)のミニカー、ナーフのトイガン、レゴ(LEGO)ブロックセット、ハズブロ(Hasbro)のフィギュアなど多数ラインナップされている。

また、青島文化教材社のプラモデルが抽選で当たる「PLAfig.ゴジラ制作チャレンジ」も開催される。

どちらも詳細は「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」のページで確認できる。

□「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」のページ

「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」対象製品の一部

「ウノ(UNO) ウノ ジュニア パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」

「モンスタートラック 8パック【ミニカー】」

「ナーフ Nシリーズ スプリンター 電動ブラスター」

「レゴ(LEGO) スター・ウォーズ アクラメイター級アサルト・シップ 75404」

「MARVEL マーベルレジェンド・シリーズ アイアンマン マークIII」

「PLAfig.ゴジラ制作チャレンジ」概要

応募期間：3月4日（水）10時～3月27日（金）9時59分

応募方法：楽天ブックスX公式アカウント「@rakutenbooks」をフォローし、指定のキャンペーン投稿をリポストする。

応募資格：対象製品を商品到着後から5月31日までに制作・撮影し、Xにて投稿する。完成品の動画または画像の投稿は必須。

賞品：抽選で12名

「PLAfig. 『ゴジラ-1.0』 ゴジラ (2023) 【PF-01】」6名

「PLAfig. 『ゴジラ2000 ミレニアム』 ゴジラ (1999) 【PF-02】」6名

※賞品はランダムで発送いたします。種類をお選びいただくことはできません。