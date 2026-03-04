楽天ブックス「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」開催。ナーフのトイガン、レゴ ブロックなど多数の商品がポイント最大20倍の対象に
楽天ブックスは、3月4日10時より「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」を開始した。開催期間は3月27日9時59分まで。
本フェアでは、対象のおもちゃ・グッズのポイントが最大20倍になる。対象商品には、マテルゲーム(Mattel Game)の「ウノ(UNO)」やホットウィール(Hot Wheels)のミニカー、ナーフのトイガン、レゴ(LEGO)ブロックセット、ハズブロ(Hasbro)のフィギュアなど多数ラインナップされている。
また、青島文化教材社のプラモデルが抽選で当たる「PLAfig.ゴジラ制作チャレンジ」も開催される。
どちらも詳細は「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」のページで確認できる。
□「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」のページ
「おもちゃ・グッズ春の新生活フェア2026」対象製品の一部
「ウノ(UNO) ウノ ジュニア パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」
「モンスタートラック 8パック【ミニカー】」
「ナーフ Nシリーズ スプリンター 電動ブラスター」
「レゴ(LEGO) スター・ウォーズ アクラメイター級アサルト・シップ 75404」
「MARVEL マーベルレジェンド・シリーズ アイアンマン マークIII」
「PLAfig.ゴジラ制作チャレンジ」概要
応募期間：3月4日（水）10時～3月27日（金）9時59分
応募方法：楽天ブックスX公式アカウント「@rakutenbooks」をフォローし、指定のキャンペーン投稿をリポストする。
応募資格：対象製品を商品到着後から5月31日までに制作・撮影し、Xにて投稿する。完成品の動画または画像の投稿は必須。
賞品：抽選で12名
「PLAfig. 『ゴジラ-1.0』 ゴジラ (2023) 【PF-01】」6名
「PLAfig. 『ゴジラ2000 ミレニアム』 ゴジラ (1999) 【PF-02】」6名
※賞品はランダムで発送いたします。種類をお選びいただくことはできません。
#アオシマ が贈る、圧倒的造形プラモデル- 楽天ブックス (@rakutenbooks) March 4, 2026
『#PLAfig. (#プラフィギュア)』モニター募集????
／
【各6名様】限定！#ゴジラ を組み立ててXに投稿しよう?
＼
対象商品
??『ゴジラ-1.0』ゴジラ(2023)
??『ゴジラ2000 ミレニアム』ゴジラ(1999)
??応募方法
1??@rakutenbooks をフォロー… pic.twitter.com/AKPFvy47cN