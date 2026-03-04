この先2週間の天気は、1週目は7日(土)〜9日(月)を中心に北日本で荒れた天気となり、東〜西日本でも一時的に雨が強まる見込みです。2週目は高気圧に覆われて、晴れる所が多くなるでしょう。

1週目(5日〜11日)北日本で7日〜9日は荒れた天気 暴風や湿った大雪の恐れ

この先2週間の天気ですが、1週目(5日〜11日)は北日本を中心に荒れた天気となる日があるでしょう。特に7日(土)は発達する低気圧が北日本付近を通過し、北海道や東北を中心に暴風が吹き荒れて、湿った大雪となる所もあるでしょう。





8日(日)〜9日(月)は冬型が強まり、日本海側で雪や吹雪が続きそうです。交通の乱れや視界不良、吹きだまりによる道路状況の悪化に注意が必要です。

1週目(5日〜11日)関東〜九州も6日〜7日は一時的に雨強まる

関東〜九州では1週目(5日〜11日)は太平洋側を中心に晴れ間の多い一週間となりそうです。ただ、6日(金)〜7日(土)頃に前線や低気圧の影響で一時的に雨がが降り、雷雨となる可能性があります。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。



最高気温は平年並みか高い所が多く、晴れる日は暖かいでしょう。ただ、8日(日)〜9日(月)頃は各地とも北風が冷たく感じられそうです。

2週目(12日〜17日)晴れる所が多く、関東から西はポカポカ

2週目(12日〜17日)は、高気圧に覆われやすく、九州〜北海道まで晴れる日が多くなるでしょう。西〜東日本では13日(金)頃に所々で雨が降り、北日本では14日(土)〜15日(日)頃に雨や雪の降る所がありますが、いずれも一時的で長く降ることはなさそうです。



日中の気温が平年並みかやや高めで、春らしい陽気の日が多いでしょう。九州〜東北では花粉の飛散に注意が必要です。また、朝と昼の寒暖差が大きくなる所もあるため、体調管理にもご注意ください。