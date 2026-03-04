『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV

2025年7月18日より公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。今回、ファイナルPVを公開し、一部劇場を除いて、今春で終映することを発表した。また、3月7日から4月9日にかけて、以下の期間ごとに3種類の来場者特典を配布する。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

3月7日から配布されるのは、第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンド。一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙が付属する。全国合計30万名限定。なお、通常版、IMAX版、DolbyCinema版、MX4D版、4DX版、SCREENX版、ULTRA 4DX版共通の特典となっている。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

3月20日以降の特典については、後日詳細が公開される。

同作は、3月2日までの公開228日間で観客動員2,715万6,508人、興行収入397億1,077万400円を記録。「本作を全国劇場の大きなスクリーンでお楽しみいただける機会となりますので、まだご覧になっていない方も、何度もご覧いただいている方も、ぜひこの機会に映画館へお越しいただけましたら幸いです」としている。