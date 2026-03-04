ドーピングしてでも女性に出会いたい…45歳、独身のバッタ博士「前野ウルド浩太郎」の切実な「婚活の悩み」

「自分の婚活よりバッタの婚活」をスローガンに、アフリカ・モーリタニアで大量発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの繁殖を描いた著書で大ブレイクした「バッタ博士」こと前野ウルド浩太郎さん。夢を追って気づけば45歳、独身。

「いやいや、バッタより自分の婚活だろ！」と目が覚め、書き下ろした著書が『バッタ博士の異常な愛情 恋愛と婚活の失敗学』である。

どうすればバッタ博士は結婚できるのか。そこで、著書『愛の処方箋』で恋愛の悩みを解き明かし、40万フォロワーを持つ「愛の精神科医」Tomyさんに必勝婚活法を指南してもらうこととなった。

婚活マッチングアプリの上手な活用法

〈「この本は、婚期を華麗に逃し、独身の境地に達した45歳男性である著者が、サバクトビバッタについての研究過程で培った鋭い解析能力を武器に、己の奥底に封印されし婚活の黒歴史を読み解き、各エピソードからなぜ失敗に至ったのかを掘り下げ、問題点を浮き彫りにしつつ、改善点を考察する物語である。そして本書は、第二の犠牲者を未然に救うべく立ち上がった、とあるバッタ博士の奮闘を描いた、悲しき恋愛・婚活失敗集でもある。」――『バッタ博士の異常な愛情』より〉

――ご著書を読んで、前野さんの豊富な恋愛経験に驚きました。現在は、今年の11月30日までに誰かいい人と結婚することを目標に婚活されています。

好きな女性のタイプは、（1）一緒に笑い合える、（2）価値観を共有できる、（3）人なつこい、（4）自分の言葉で感じや状況を伝えられる、（5）快活で健康的、（6）前野さんの仕事に理解がある、という方だそうです。

ーー婚活の方法として、マッチングアプリを利用していますね。

前野ウルド浩太郎さん（以下、前野）：はい。リアルな世界でなかなか出会うのが難しいのでマッチングアプリを使ったのですが、40歳を過ぎてから使ったため、なかなかいい人に出会えません。そこで、フォロワーが3万人以上いる自分のX（以前のツイッター）で呼びかけたところ、数人から「いいね！」をいただけて、そのうちの何人かとデートしました。マッチングアプリをドーピングして、無理やり出会ったんです。

精神科医Tomyさん（以下、Tomy）：基本的に、マッチングアプリをドーピングしてはいけません（笑）。そもそも、ファンの人と付き合えなくないですか？ ファンミーティングになってしまって、「この人はほんとうは僕のことを好きではないのではないか」という懸念がぬぐえず、恋愛として続きにくいですよね。

前野：そうですね。なんとしてでも女性に会おうと画策してしまいました。

Tomy：僕はゲイなので、自然な生活の中でいい人と思っても、だいたいとんでもないことに発展してしまうのです。だから、リアルでお相手を探そうという意識はさらさらなく、マッチングアプリが基本です。

マッチングアプリの場合は、プロフィールには最初にあまり自分の情報を細かく載せません。僕の著書『愛の処方箋』にも書きましたが、「愛の本質とは、ありのままに受け止めること」だと思うのです。だから、最初にあまり情報を与えないほうがいいですよ。

でも、ウソは書かないようにします。年齢と住所、それから「学者してます」「ちょっと本書いています」くらいでいいです。「明るくて、楽しい人が好きです」と書いておけば、あとは知り合ってからわかりますから。あまり条件をいろいろ書くと「この人はうるさい人なんじゃないか」「私には合わないわ」と思わせてしまうかもしれませんしね。

前野：なんと具体的なアドバイス！ いつも出だしから全力全開だったので、これからは控えます。

婚活パーティでは「自分のよさをアピールして、あとは気にしない」

――前野さんは、婚活パーティも利用されていますね。

前野：私は小柄で頭もうっすらハゲてきているので、相手に気に入ってもらおうと少し厚底のブーツを履いたり、帽子で隠したりと姑息な技を使っているのですが、周りに高身長で髪がフサフサのかっこいい人がいると、太刀打ちできないんです。下駄を履きまくって他のライバルに勝とうとしているのですが、ちょっと厳しい感じです。

Tomy：いずれほんとうのことがわかってしまうのですから、履いたゲタは脱がなければならないんですよ。帽子をかぶったり、背を高く見せようとするより、自分のウリを活かした方がいいですね。

前野さんのよさは、明るくてコミュニケーション能力のある方だというところです。それに、バッタが好きでバッタに人生を打ち込んできた人であること。自分の好きなことに打ち込めるのは、とてもすてきなことですから、それを活かした方がいいです。自分をよく見せようと思った瞬間に、自分の魅力は下がると思ってください。

つぎに婚活パーティに行くときには、帽子をかぶらずに最初からありのままでいて、明るく笑っている方が人気が出ると思いますよ。

前野：はい。むきだしで攻めたいと思います。

Tomy：ありのままですよ。頭の形もきれいだし、ヒゲもよく似合っていますし、そのままワイルドな感じを出した方がいいです。そして、「この年までずっとバッタを追いかけていましてね。そして今学者をやって、本も出してちょっと売れてて」といった話なら、「この人すてき！」と思う女性もいると思います。自分のよいところを先にアピールして、あとはもう気にしない、という心構えになったら、気に入ってくれる女性もいるでしょう。

前野：わあ、さすが精神科医。希望をありがとうございます。その作戦でいきたいと思います。

Tomy：さらに、「この人いいな」と思ったら、「お付き合いしませんか」とすぐ言いましょう。こちらから切り出すと、けっこう相手は「はい」と言うものですよ。受け身でいるより、積極的にいった方がいいです。そうしないと時間がもったいないですし、婚活パーティはそもそも恋愛の駆け引きがいらない、という前提の場所ですから。

前野：うーん、なるほど！ 勇気を振り絞り、強く生きます。

つづく【後編】『バッタを倒しにアフリカに行った「前野ウルド浩太郎」の私生活で起きている「最大の危機」…45歳、独身、結婚したい』では、「外見に自信がなく言いたいことが言えない」と吐露するウルド氏への的確なアドバイスをお届けします。

聞き手：高木 香織

【つづきを読む】バッタを倒しにアフリカに行った「前野ウルド浩太郎」の私生活で起きている「最大の危機」…45歳、独身、子どもが欲しい