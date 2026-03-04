堀ちえみ「我が家の家宝！」 山咲トオルから贈られた“感動的なプレゼント”を紹介「私が生きていた証のひとつに」
歌手・タレントの堀ちえみ（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。「我が家の家宝！」とタレントの山咲トオル（56）から贈られた肖像画を披露した。
【写真】「我が家の家宝！」を手に笑顔を見せる堀ちえみ
堀は「山咲トオルさんから、素敵な贈り物です とっても嬉しい」と紹介し、鉛筆で描かれた自身の肖像画を紹介。寝転んでほお杖をつく若かりし頃の堀が、繊細なタッチで描かれている。
「鉛筆画なので想いと魂がより伝わります、感動!!! やさしいタッチなんだけど、陰影が力強く、生きている」と感激した様子で、「我が家の家宝！代々…ずっと先まで残る、私が生きていた証のひとつになります!!! 私が家族の中で、ずっと生き続けられるんだなぁと、とても嬉しく思えました こんなに感動的なプレゼント 最高すぎます」と喜びを表現。「家族みんなで、心から感謝申し上げます トオルちゃん、ありがとうございました WA・ショイ！」と自身の楽曲も交え、感謝の気持ちを伝えた。
この投稿には、「素敵なプレゼント」「とても素敵な絵 トオルさんの優しさ、想いが伝わってきますね〜」などのコメントが寄せられている。
