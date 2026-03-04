Aぇ! group『Runway』、「合算アルバム」1位 自身通算2作目＆“自己最高”記録も【オリコンランキング】
4人組グループ・Aぇ! groupの2ndアルバム『Runway』が、4日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位を獲得した。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
1stアルバム『D.N.A』（2025年3月3日付）の週間24.7万PT（247,323PT）を超え、自己最高週間ポイント32.1万PT（320,675PT）を記録。1stアルバムの累積ポイント27.7万PT（276,647PT）を登場1週目で上回った。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも自己最高初週売上で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、週間14.2万PT（141,991PT）でランクイン。本作は同日付「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも2位に初登場した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
1stアルバム『D.N.A』（2025年3月3日付）の週間24.7万PT（247,323PT）を超え、自己最高週間ポイント32.1万PT（320,675PT）を記録。1stアルバムの累積ポイント27.7万PT（276,647PT）を登場1週目で上回った。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、週間14.2万PT（141,991PT）でランクイン。本作は同日付「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも2位に初登場した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞