千葉ロッテ、『マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー』付チケット発売へ 12球団が5月に「ポケモン30周年スペシャル企画」実施
千葉ロッテマリーンズは4日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで5月16日、17日に行われるオリックスバファローズ戦（両日とも午後2：00試合開始）を対象に、「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー（3種類1セット）」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万2000枚で販売することを発表した。
本ワッペンステッカーは3種類1セットのオリジナルデザインで、マリーンズのユニホーム姿のピカチュウ、球団イニシャルロゴ「M」とピカチュウ、さらにピカチュウと球団パートナーポケモンのキャモメをあしらった特別仕様。
グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差はなし。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象）。グッズ付きチケットをご購入者は、対象チケット1枚につき「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー」3枚1セットを受け取れる。
また、5月15日〜17日の3連戦は、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念した「ポケモン30周年スペシャル企画」の対象試合。本企画では、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でのポケモン特別演出試合の開催をはじめ、球団ユニホームを着用したピカチュウや各球団のパートナーポケモンをデザインしたオリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどを実施予定となる。特別演出試合ではピカチュウの来場も予定している。
