DXTEEN大久保波留、初単独主演ショートドラマ配信へ「たくさんキュンキュンしてください！」【コメント全文】
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの大久保波留が初の単独主演を務める、BUMPオリジナルショートドラマ『ファースト・シュート〜約束の2人〜』が、きょう4日午後6時から配信開始される。
【別カット】カッコイイ…！フードから笑顔を覗かせる大久保波留
本作は、幼いころに交わした「クリスマス・イヴの夜に鐘の音を一緒に聞いた2人は結ばれる」という約束を信じながらも、すれ違ってしまった幼なじみの琉唯（るい）と月花（るか）の両片想いを描く青春ラブストーリー。純粋な恋心と、突如現れたライバルによって仕組まれた嘘が複雑に絡み合い、ショートドラマならではのテンポ感で「胸キュン」と「切なさ」が押し寄せる展開を届ける。
大久保は、主人公・永村琉唯（ながむらるい）を演じる。3年前のクリスマス・イヴに突然姿を消し、高校生になって再び幼なじみの前に現れるが、その態度はなぜか冷たい。そんな複雑な琉唯の心情と葛藤を、豊かな表現力で繊細に演じる。
ヒロインの八条月花（はちじょうるか）役は、子役時代から数々のドラマやCMに出演し、近年は俳優として確かな実力を見せる牧野羽咲が演じる。琉唯を一途に思い続けながらも、彼の予想外の態度に翻弄（ほんろう）される等身大の女子高生をみずみずしく体現する。
さらに、物語をかき乱すキャラクターたちとして、月花をいつも側で支えるもう1人の幼なじみ・神戸泰輔（かんべだいすけ・通称KD）役を、ABEMA『今日、好きになりました。』への出演で注目を集めた若手俳優の石川悠人が熱演。そして、琉唯を狙う完璧なバスケ部マネージャー・河合麗南（かわいれな）役には、『女子高生ミスコン2022』グランプリを受賞し、Z世代に絶大な人気を誇る村谷はるなが選ばれた。初の圧倒的なヒール役に徹し、純粋な恋に波乱を巻き起こす。
【コメント全文】
■大久保波留
永村琉唯役を演じてさせていただきました大久保波留です！この『ファースト・シュート〜約束の2人〜』は、幼なじみの本当にピュアでまっすぐなラブストーリーになっています。琉唯はバスケへの情熱が誰よりも熱く、誰に対してもまっすぐで優しい人です。僕も今回脚本を読みながら、こんなかっこいい男の子になりたいなと思っていました（笑）。
琉唯の幼なじみ・月花にしか見せない表情だったり、幼なじみ同士ならではの雰囲気に注目して見てほしいなと思います！ぜひ最後まで見て、たくさんキュンキュンしてください！
■牧野羽咲
八条月花役を演じさせていただきました、牧野羽咲です。月花は、不器用だけれど、自分の気持ちにはとてもまっすぐな女の子です。目標のひとつでもあった恋愛ドラマのヒロインということもあり、役と向き合う時間は自然と増えていきましたが、撮影が始まってからは、その瞬間に生まれる感情に身を任せて、ただそこに、自然に月花としていられたと思います。月花の素直さに引っ張られるように、私自身も構えすぎずに過ごせた時間が、とても心地よかったです！寄り道をしながらも描かれるまっすぐな恋、琉唯から月花へパスされる、たくさんのときめきのボールを、ぜひ一緒に受け取っていただけたらうれしいです！
【別カット】カッコイイ…！フードから笑顔を覗かせる大久保波留
本作は、幼いころに交わした「クリスマス・イヴの夜に鐘の音を一緒に聞いた2人は結ばれる」という約束を信じながらも、すれ違ってしまった幼なじみの琉唯（るい）と月花（るか）の両片想いを描く青春ラブストーリー。純粋な恋心と、突如現れたライバルによって仕組まれた嘘が複雑に絡み合い、ショートドラマならではのテンポ感で「胸キュン」と「切なさ」が押し寄せる展開を届ける。
ヒロインの八条月花（はちじょうるか）役は、子役時代から数々のドラマやCMに出演し、近年は俳優として確かな実力を見せる牧野羽咲が演じる。琉唯を一途に思い続けながらも、彼の予想外の態度に翻弄（ほんろう）される等身大の女子高生をみずみずしく体現する。
さらに、物語をかき乱すキャラクターたちとして、月花をいつも側で支えるもう1人の幼なじみ・神戸泰輔（かんべだいすけ・通称KD）役を、ABEMA『今日、好きになりました。』への出演で注目を集めた若手俳優の石川悠人が熱演。そして、琉唯を狙う完璧なバスケ部マネージャー・河合麗南（かわいれな）役には、『女子高生ミスコン2022』グランプリを受賞し、Z世代に絶大な人気を誇る村谷はるなが選ばれた。初の圧倒的なヒール役に徹し、純粋な恋に波乱を巻き起こす。
【コメント全文】
■大久保波留
永村琉唯役を演じてさせていただきました大久保波留です！この『ファースト・シュート〜約束の2人〜』は、幼なじみの本当にピュアでまっすぐなラブストーリーになっています。琉唯はバスケへの情熱が誰よりも熱く、誰に対してもまっすぐで優しい人です。僕も今回脚本を読みながら、こんなかっこいい男の子になりたいなと思っていました（笑）。
琉唯の幼なじみ・月花にしか見せない表情だったり、幼なじみ同士ならではの雰囲気に注目して見てほしいなと思います！ぜひ最後まで見て、たくさんキュンキュンしてください！
■牧野羽咲
八条月花役を演じさせていただきました、牧野羽咲です。月花は、不器用だけれど、自分の気持ちにはとてもまっすぐな女の子です。目標のひとつでもあった恋愛ドラマのヒロインということもあり、役と向き合う時間は自然と増えていきましたが、撮影が始まってからは、その瞬間に生まれる感情に身を任せて、ただそこに、自然に月花としていられたと思います。月花の素直さに引っ張られるように、私自身も構えすぎずに過ごせた時間が、とても心地よかったです！寄り道をしながらも描かれるまっすぐな恋、琉唯から月花へパスされる、たくさんのときめきのボールを、ぜひ一緒に受け取っていただけたらうれしいです！