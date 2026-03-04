AKB48「名残り桜」、「合算シングル」1位 自身通算13作目【オリコンランキング】
AKB48の最新シングル「名残り桜」が、4日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算13作目の1位を獲得した。
【動画】AKB48「名残り桜」MV
前回1位を獲得した「Oh my pumpkin！」（2025年8月25日付：352,728PT）を上回る週間44.9万PT（449,408PT）を記録。「合算シングル週間30万PT超え作品数」を通算12作に伸ばした。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
4位には、Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、週間6.3万PT（62,526PT）でランクイン。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「グループによる初週DL数」記録で歴代最高となる11.9万DLをマークし、1位に初登場。同日付「週間ストリーミングランキング」でも14位に初登場しており、デジタルのポイントのみで合算シングル4位につけた。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
