2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が4日、妹でミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子の1000メートル、500メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得し夏季を含めて日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）の引退表明について言及した。

菜那さんはこの日、自身のインスタグラムで「美帆がスケート人生の今後のことについて発表していました」と報告。「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ。そして想像しただけでドキドキしちゃう！！スピードスケートで世界のトップを走り続け そして世界をも魅了し続けてきた」とつづり、3きょうだいで笑顔を見せる写真を掲載した。

さらに「『郄木美帆』という選手の一区切りをつける大切なレースをスケート大国のオランダで観れるという事。めちゃくちゃ楽しいだろうなー このレースは絶対生で観て応援したい！」と投稿し、「ということで、お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます」と宣言した。

そのうえで「現地じゃなくても応援は選手の元にちゃんと届くので一緒に応援しましょー」と応援を呼びかけた。

美帆は同日、自身のSNSで今週末に行われる世界オールラウンド選手権をもってスケート人生に一区切りをつけることを発表。「競技人生の進退に関わること」として「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と明かし「これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています」と伝えていた。