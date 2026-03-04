大きなプレートとスタンドでワクワク感あり♡ホテル阪神大阪｢和風ナイトアフタヌーンティ｣

ホテル阪神大阪の日本料理･天ぷら｢花座｣では、2025年3月2日(月)～5月29日(金)まで平日のディナータイム限定で見た目もとっても華やかな｢和風ナイトアフタヌーンティー ～宵彩(よいさい)～｣が開催中です。大きなプレートとスタンドにちりばめられたセイボリーやスイーツ、サイフォンを使って抽出する｢ウエルカム出汁｣が楽しめます。阪神大阪･花座に招待されましたので、紹介します。

和風ナイトアフタヌーンティー ～宵彩(よいさい)～

今回紹介する｢和風ナイトアフタヌーンティー ～宵彩(よいさい)～｣は、日本料理･天ぷら｢花座｣にて平日のディナータイム限定で登場します。

ウエルカム出汁｢一番出汁 サイフォン仕立｣は、サイフォンを使って丁寧に抽出する一番出汁です。

一番出汁は香り豊かで、特別感があります。

大きなプレート&スタンドは大迫力

和の雰囲気がある大きなプレートとスタンドは、大きくて迫力があります。テーブルに運ばれてきたときは、ワクワクした気分に♪

セイボリーでは、全17品がいただけます。まずは、プレートのセイボリーから紹介します。

(写真左上から時計回り)｢鴨ロース山椒煮｣、｢海老艶煮 筍 蕗の薹味噌｣、｢蝶々丸｣、｢鯖入りポテトサラダ｣、｢蛸旨煮 一寸豆｣、｢よもぎカステラ玉｣、｢鯛の子煮凝り｣、｢クリームチーズ生ハム｣、｢サーモンめはり寿司仕立｣

見た目も華やかなセイボリーが少しずつ楽しめるのは、おすすめポイントの1つです。

｢トマトすき焼き｣は、甘くてお肉の旨味がつまっています。

スタンドにはセイボリー

スタンドにもセイボリーがあります。

スタンドの上段と下段は、同じ内容で1人前ずつです。

(写真左上から時計回り)｢胡麻豆腐と唐墨の春巻｣、｢オイルサーディンフライ 梅肉マヨネーズ｣、｢沢庵の豚肉月冠｣、｢紅はるか薄衣揚 塩ビーツバター｣

意外な食材の組み合わせが、相性抜群です!

スタンドの中段は、(写真上)｢めんたい養老蒸し｣、(写真下)｢牛肉柔らか煮｣です。

セイボリーの締めのひと品

締めの｢石鍋で仕上げる肉味噌豆腐 香味オイル添え｣は、赤味噌のコクがきいています。

唐辛子と山椒を効かせた香味オイルは、自分で調整してかけるので辛いものが得意ではない方も安心して食べられます。

スイーツは別腹

全4品のスイーツもあります。お腹いっぱいになっていても、スイーツは別腹です!

ずんだの食感を楽しむ｢ずんだシフォンケーキ｣。かわいい見た目の｢和風エクレア｣。

｢苺のパンナコッタ｣、苺の甘酸っぱさと軽やかな口どけが相性抜群の｢苺のパブロバ｣。

お好きなだけ楽しめるドリンク

お飲み物は、グリーンティーや黒豆茶、コーヒーや紅茶など全6種が飲み放題でたのしめます。セイボリーやスイーツにあわせて、変えて楽しめるのも嬉しいポイントです。

いかがでしたか。店内は落ち着いた雰囲気なので、ゆったりと食事をたのしむことができます。5月まで開催されているので、ぜひ行ってみてくださいね。

和風ナイトアフタヌーンティー ～宵(よいさい)～

期間:2025年3月2日(月)～5月29日(金) ※平日･ディナータイム限定 ※除外日:土曜日･日曜日･祝日

時間:17:00～19:30(最終入店) ※前日12:00までに要予約 ※2時間制

料金:3月 6,200円(税込)、4･5月 6,500円(税込) ※2名様から承ります。

取材協力/ホテル阪神大阪