競泳女子で２１年東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依さんが４日、自身のＳＮＳを更新。【ご報告】として「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍しました」と報告した。「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら、これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」と続けた。

Ｘ（旧ツイッター）には東京タワーが見える部屋から２つの結婚指輪を乗せた婚姻届の写真や、ピンクの花束を前にした自身の写真、２人と見られるイラストの写真を投稿。インスタグラムには薬指に指輪をした２人の手の写真なども投稿した。

大橋さんは滋賀県出身で草津東高から東洋大に進み、世界選手権は１７年に２００メートルで２位、１９年に４００メートルで３位となった。２１年の東京五輪では２００、４００メートルで優勝し、日本の女子選手では初めて夏季五輪１大会で複数の金メダルを獲得した。２４年にパリ五輪は２００メートルのみに出場し１２位。同年１０月に現役引退を発表した。