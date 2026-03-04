「可愛かった息子が中学生になり、急にいなくなりました」と衝撃的な一言ともにThreadsに投稿されたのは、ある少年の幼少期と中1になった現在の姿を比較した写真。「かわりに息子の部屋に北条政子が住み着いているんですが私の可愛い息子はどこにいったんでしょうか？」と冗談交じりに投稿したのは、少年の母である、kawaiimusukogakietaさん（@kawaiimusukogakieta）。幼少期のあどけなさが残る写真と、中学生になり柔道部へ入ったことでがっしりした体格と坊主頭になった現在の姿を比較した一枚に、同じく子どもを持つ親御さんたちから多くの共感の声が寄せられました。



【アフター写真】可愛かった息子は「北条政子」のような姿に

息子さんの外見が大きく変化したきっかけは、中学生になってから始めた部活動でした。



「柔道を始めてから坊主になりました。小学校まではサッカーをやっていて、中学生になった昨年の4月から柔道部へ入ったんです」



柔道の競技特性もあり、髪型は坊主に。さらに体格も大きくなったことで、これまでの印象とは一変し、母である投稿主さんは思わず「北条政子」という表現が浮かんだそう。



「4月から20kg増えました（笑）。ある日、写真を撮るときにおちゃらけたポーズを決めた瞬間を見て、北条政子に似てない？ と急に思いついたんです」



これを聞いた息子さん自身は、「北条家に親近感を感じたらしいです（笑）」とのこと。母の表現を否定することなく、むしろ楽しんでいる様子だといいます。また、父からはお笑い芸人・ネルソンズのメンバーに似ているということで、「和田まんじゅう」と呼ばれているのだとか。



息子さんが中学生になって変わったのは、見た目だけじゃなかったそうで―。



「昔は声も可愛くて…。今はオッサンみたいな声です」



今回の投稿には、「政子チャーミング」「可愛い北条政子が住み着いてますね」など多くの共感の声が寄せられました。これを受けて投稿主さんは、「『最近見た投稿のなかでいちばんすきです（笑）』『平和すぎる、可愛い』といったコメントが特に印象的でした。皆様、これからもうちの政子を見守っててください」と語るのでした。