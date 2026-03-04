「新カローラ」発売に「まるで高級車！」と反響殺到！

トヨタの主力車種「カローラ」が、長年培ってきた信頼性に最新のデジタル技術と環境性能を加え、進化を遂げました。

トヨタの欧州法人が2025年12月2日に発表した2026年モデル（改良モデル）は、持続可能なモビリティを求める現代のニーズに応える改良が実施されます。

カローラ 2026年モデルの最大の注目点は、欧州生産車として初めてマット（艶消し）塗装の「オニキス・グレー」を採用したことでしょう。通常、こうした繊細な質感は限定車などで扱われることが多いものですが、英国工場の量産ラインでこれを実現した点は極めて画期的といえます。

この新色はスポーティな「GRスポーツ」のハッチバックの「カローラハッチバック」とワゴンの「カローラツーリングスポーツ」に設定されるほか、新たに「ストーム・グレー」もカラーラインナップに加わりました。

車内に目を向けると、環境意識の高い欧州市場に合わせた工夫が見られ、ステアリングやシフトレバーに動物性皮革の代替素材を用いたほか、リサイクル原料を使いつつ高い耐久性と手触りを両立したファブリック「Samara」を、セダンを含めた各モデルに導入しています。

デジタル面では、12.3インチのデジタルメーターや、クラウドナビ対応の10.5インチ画面が全車に標準装備。先進安全パッケージ「Toyota T-Mate」を含むこれらのシステムは無線通信（OTA）アップデートに対応しており、購入後も常に最新の機能を維持できるのが大きなメリットとなります。

走行性能では、第5世代へと進化した最新のハイブリッドシステムを搭載。1.8リッターと2リッターの2種類が用意され、モーター出力の強化などにより、どんなシーンでも鋭い加速レスポンスを体感できます。

特に最高出力約180ps（178DIN hp）を誇る2リッターモデルは、走りの楽しさを求めるユーザーの期待を裏切らないパフォーマンスを見せてくれます。

こうした充実の仕様に対し、日本のファンからも多くの反応が寄せられています。

特に外観については、「カローラで純正マットカラーは攻めすぎ！ カッコいい」といった驚きや、「量産車でこの質感を出せるのはすごい」と、トヨタの技術力を評価する声が上がりました。一方で、「手入れは大変そうだけど、質感が高級車レベルに見える」と、美しさと維持の手間を天秤にかけるような意見も目立ちます。

また、日本仕様との違いに触れるユーザーも多く、「日本仕様よりもスポーティで豪華」という印象や、「1.8リッターだと少し物足りないから、欧州仕様が羨ましい」、「日本でもこのパワフルな2リッター版を出してほしい」といった、パワーアップを熱望する本音も聞こえてきます。

今後の国内展開を巡っては、「次の日本でのマイナーチェンジでこの顔つき（ライト周り）や色が来るのか？」と期待を寄せるファンがいる一方で、「カッコいいフロントフェイスだけど、欧州専用モデルで終わりそう」と、日本上陸の可能性を冷静に見守る声も散見されました。

※ ※ ※

英国生産のハッチバックとワゴン、トルコ生産のセダンからなるカローラ2026年モデルは、2026年3月より順次発売されます。

新色のオニキス・グレーについては、2025年末の英国での先行導入を皮切りに、欧州全域へと展開されることになっています。