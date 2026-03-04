きょうは雨のあと、各地で花粉が非常に多く飛ぶでしょう。これまで以上に万全の対策をしてお過ごしください。

【写真を見る】各地で花粉大量飛散 万全の対策を 最高気温は名古屋や豊橋･岐阜で13℃ 尾鷲16℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/4 昼）

正午前の名古屋市内は朝からよく晴れていて、この時間の気温は12.7℃で、風が強く吹いています。

午後も広く晴れるでしょう。岐阜県の飛騨地方は曇り空が続き、飛騨北部では夕方まで所々で雪や雨が降る見込みです。各地で夜にかけて北寄りの強い風が続くでしょう。



最高気温は名古屋や豊橋、岐阜で13℃、尾鷲では16℃の予想です。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

各地で非常に多く飛ぶでしょう。雨の後、晴れて風の強い日は、花粉が飛びやすくなります。これまで以上に万全の花粉対策をしてお過ごしください。

【週間予報】

あす木曜日も晴れて風が強まるでしょう。あさって金曜日は穏やかに晴れるものの、土曜日は広く雨が降る予想です。

日曜日以降は日差しが戻りますが、朝晩は寒くなるでしょう。寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。