【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】野放しになる義母！見張ってくれる人ナシ？＜第12話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第12話 なんとかしないと！
【編集部コメント】
入学式当日に、呼んでもいない着物姿のお義母さんが笑顔で校門の前で待っているとか……怖すぎます！ お義母さんが勝手なことをしないよう見張っていてほしいけれど、お義父さんは当日あいにく仕事です。どうにかしないと……2人で頭を抱えたそのとき！ シュンさんが何やら名案を思いついたようです。お義父さんの姉であるカヲルさんが、どうやら鍵になりそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
