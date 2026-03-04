海外の強豪選手も千葉に集結！ 迎え撃つ日本勢…一体誰が参戦する？【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】

海外の強豪選手も千葉に集結！ 迎え撃つ日本勢…一体誰が参戦する？【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】