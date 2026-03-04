これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に波浪・ナダレ注意報が発表されています。しばらくの間、沿岸部では高波に、夕方にかけて上・中・下越では急な強い雨や落雷に、今夜にかけて積雪の多い地域ではナダレに注意してください。



◆4日(水)これからの天気

上空の寒気の影響で、雨や雪が降ったり止んだりとすっきりしない空模様が続くでしょう。

夕方にかけてはカミナリを伴うこともありそうです。



降水確率は、夕方にかけて上・中・下越では60%以上で、夜も高い確率のところが多くなっています。





◆4日(水)の予想最高気温

最高気温は、5～11℃の予想です。

新潟市や長岡市は昨日より少し高い一方、上越市などは昨日より低いでしょう。



沿岸部を中心に北よりの風が強まり、この時期としては寒く感じられるところが多くなりそうです。風を通しにくい服装でお過ごしください。