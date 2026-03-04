新潟伊勢丹で県内の銘品を集めたイベントが始まりました。



新潟伊勢丹が独自の視点で県内の銘品を発掘し発信するプロジェクト『にいがたからものがたり。』今年で10周年を迎えました。



注目は、歴史ある街並みで知られる長岡市の摂田屋エリアに焦点を当てたブース。老舗店と新潟大学の学生がコラボしたお弁当など、ここでしか味わえない商品が並びます。



■新潟伊勢丹鈴木真澄さん

「作り手の思いを感じて買い物していただくことで、普段の催しとは違った購買体験につながるのではないかと思っている。」



このイベントには約40ブランドが出店していて、6階・催物場は9日(月)まで、1階・NIIGATA越品は10日(火)までです。