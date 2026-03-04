²ÏËÜ·ë¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤ª¼êËÜ¡ª¡¡¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¤
3·î5Æü¤Ë¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÆî½¨¼ù¤¬Ê¬ÀÏ¡£3²óÌÜ¤Ï¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯2¾¡¤òµó¤²¤¿²ÏËÜ·ë¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ²ÏËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¤Ë²¼¤í¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÂÎ¤Î²óÅ¾¤Çº¸¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢¹ø¤äÂÎ¤â¼´¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕµå¤Î°ú¤Ã¤«¤±¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤â²¼¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£ 24Ç¯¤È25Ç¯¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ã´³¤Ç¤¹¤¬¥È¥Ã¥×¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤â¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤¹¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤«¤éÆþ¤ê²á¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Í³Ñ¤¬°ÂÄê¡£Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ÏËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¼Í³Ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ä¤ä¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼µ°Æ»¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀÖÆ»¤ò¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥í¥Õ¥È¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼ÅÙ¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤¬¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡È¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎºÆ¸½¡É¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸Â¤è¤ê¤â¥°¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¹ø¤ò²ó¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¥É¥ê¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òºî¤ê¡¢º¸¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ä¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£µ¨¤Î²ÏËÜÁª¼ê¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢£²ÏËÜ ·ë¤«¤ï¤â¤È¡¦¤æ¤¤¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£2023Ç¯¤Ë¥·¡¼¥É¤ò¼êÊü¤¹¤â¡¢Íâ24Ç¯¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¾¡Íø¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×10¤Ë16²óÆþ¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤È´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£25Ç¯¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ç¯´Ö2¾¡¤òµó¤²¤¿¡£RICOH½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§Æî ½¨¼ù¤ß¤Ê¤ß¡¦¤Ò¤Ç¤¡¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë»ØÆ³Ë¡¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎëÌÚ°¦¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥¦¥È½êÂ°¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡üº´µ×´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡ª´ØÏ¢µ»ö¡Ö¥¿¥Æ¤Ë¾å¤²¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¡ª¡¡ºÇ¶¯¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ²ÏËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¤Ë²¼¤í¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÂÎ¤Î²óÅ¾¤Çº¸¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢¹ø¤äÂÎ¤â¼´¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕµå¤Î°ú¤Ã¤«¤±¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤â²¼¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£ 24Ç¯¤È25Ç¯¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ã´³¤Ç¤¹¤¬¥È¥Ã¥×¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤â¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤¹¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤«¤éÆþ¤ê²á¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Í³Ñ¤¬°ÂÄê¡£Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ÏËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¼Í³Ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ä¤ä¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼µ°Æ»¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀÖÆ»¤ò¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥í¥Õ¥È¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼ÅÙ¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤¬¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡È¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎºÆ¸½¡É¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸Â¤è¤ê¤â¥°¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¹ø¤ò²ó¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¥É¥ê¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òºî¤ê¡¢º¸¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ä¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£µ¨¤Î²ÏËÜÁª¼ê¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢£²ÏËÜ ·ë¤«¤ï¤â¤È¡¦¤æ¤¤¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£2023Ç¯¤Ë¥·¡¼¥É¤ò¼êÊü¤¹¤â¡¢Íâ24Ç¯¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¾¡Íø¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×10¤Ë16²óÆþ¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤È´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£25Ç¯¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ç¯´Ö2¾¡¤òµó¤²¤¿¡£RICOH½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§Æî ½¨¼ù¤ß¤Ê¤ß¡¦¤Ò¤Ç¤¡¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë»ØÆ³Ë¡¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎëÌÚ°¦¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥¦¥È½êÂ°¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡üº´µ×´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡ª´ØÏ¢µ»ö¡Ö¥¿¥Æ¤Ë¾å¤²¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¡ª¡¡ºÇ¶¯¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
