『ONE PIECE』正体は海底651メートルに設置 知りたいファン海へ検討で話題「大海賊時代の幕開け」
大人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の原作者・尾田栄一郎氏が、初めて「ONE PIECE」と主人公モンキー・D・ルフィの秘密を一枚の紙に記録し、海底に沈める特別企画が行われた。長年の謎だった“ワンピースの正体”が海底を調べれば判明するということで、ネット上では「ワンピースがこの世に実在しますどうやら海底沈んでいるようです。一緒に探しに行きませんか？」「マジかよ。現実世界の海底にワンピースの正体を沈めたのか。この現代に大海賊時代の幕開けとなったらどうするんだよ」と大海原に出ようと検討するファンがおり話題になっている。
【動画】『ONE PIECE』は海底651メートルにある！沈めた場所のヒント映像
「ONE PIECEとは何か？」その答えは、『ONE PIECE』という物語が連載を開始した1997年から決まっていると語られてきたが、今回、尾田氏が初めてその秘密を一枚の紙に書いた企画がスタート。
紙は上下に破られ、「ONE PIECEとは そして モンキー・D・ルフィは」と記された上半分の紙片の原寸コピーを新聞広告として、4日付の朝日新聞・読売新聞両朝刊にて掲載。下半分に記された真相は、物語の完結まで、宝箱と共に海底に沈められ、完結後に公開予定となっている。
なお、公開された動画は、SIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム第3期）、JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）研究員による監修により装置の設置・回収や撮影方法について検討を行い、海洋生態系への影響等の環境保全に関する配慮のもと撮影を実施。海底設置物については回収を前提にしている。
そもそも「ONE PIECE」とは、ゴール・D・ロジャーが「おれの財宝か？欲しけりゃくれてやるぜ…探してみろ この世の全てをそこに置いてきた」というセリフから大海賊時代が開幕。多くの海賊たちが、このロジャーの言葉から「ONE PIECE」を求めることになった。
今回公開された動画では宝箱はカギ付きで厳重に潜水用耐圧ガラス球の中に封入され、水深651メートルに宝箱が置かれたことが明かされており、ネット上では「だれか一緒にワンピース探しに行こ」「この動画が人々を海へ駆り立てた…。尾田先生はこのままリアルに大海賊時代始める気か？笑」「マジでこの世（原作）の全てを底に置いてきちゃったよ！？本当にひとつなぎ大秘宝が誕生したんだ…これ程夢とロマンと興奮を感じてワンピースの正体判明前の読者で良かったと思った瞬間ないよ！」「アメリカの宝探し系のYouTuberが海底に沈められたワンピース探し始めそう」などと、物語の海賊と同じく“ワンピースの正体”を知るべく海に出ようとする声が出ている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
