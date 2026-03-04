ガンダム『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』×『逆襲のシャア』同時上映決定！詳細発表
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の大ヒットを記念して、3月13日から15日の3日間限定で、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 × 逆襲のシャア』同時上映〜U.C.0093-0105〜の開催が決定した。全国10館で上映される。
【画像】かっけぇ！粋なコラボ 『閃光のハサウェイ』×『逆襲のシャア』新ビジュアル
『閃光のハサウェイ』と深くつながる物語である『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』では、ハサウェイが影響を受けたアムロ・レイとシャア・アズナブルの最終対決やハサウェイの心に強く刻まれている初恋の少女、クェス・パラヤとの物語が描かれている。『閃光のハサウェイ』をより深く楽しめる一作になっている。
また、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女 × 逆襲のシャア』同時上映を記念して、本作のCGディレクター・増尾隆幸さん描き下ろしによるメカアートビジュアルを公開。さらに、3月12日には丸の内ピカデリーにて、音楽を担当した澤野弘之と挿入歌を担当したSennaRinの登壇による舞台挨拶の実施も決定した。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
【上映館】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 × 逆襲のシャア』同時上映〜U.C.0093-0105〜
・新宿ピカデリー
・グランドシネマサンシャイン 池袋
・ミッドランドスクエア シネマ
・大阪ステーションシティシネマ
・なんばパークスシネマ
・MOVIX京都
・MOVIX広島駅
・TOHOシネマズ ららぽーと福岡
・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
・札幌シネマフロンティア
