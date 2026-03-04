【きょうから】矢沢あい描き下ろし美人画展示 『門出を彩るヱビスの美人画展』参加型展示や限定ビールも
ヱビス×矢沢あい『門出を彩るヱビスの美人画展』が、きょう4日より東京・YEBISU BREWERY TOKYOでスタートした。描き下ろし美人画の巨大展示や、来場者と作りあげる参加型展示が行われるほか、美人画をテーマにした限定ビールも販売される（東京のみ）。
【写真】来場記念にゲットしたい！矢沢あいの美人画オリジナルスタンプ
本イベントは、ヱビスビールと漫画家・矢沢あい氏のコラボレーション企画。ヱビスの歴史を象徴する美人画を、矢沢氏が現代的にアップデートして描き下ろした作品を中心に、門出の季節を鮮やかに彩る展示が実施される。ヱビスの美人画ポスターは、ブランドの歴史と伝統を感じさせる重要な要素。本年、矢沢氏とコラボレーションすることで、歩み続けるブランド姿勢を表現した。
矢沢氏描き下ろしの2つの美人画は、高さ3.5メートルの大迫力で展示。また。作品の背景などを語ったインタビューもあわせて楽しめる。また矢沢氏の美人画に来場者の“自身の門出”を持ち寄り、ここにしかない美人画作品を完成させる参加型展示も登場。
オリジナルビール「彩りの幕開け」をイメージした美人画オリジナルスタンプも設置。絵柄には矢沢氏描き下ろし美人画「彩―あや― 第二景」を使用しつつ、ホップがあしらわれている。さらに、きのう3日から数量限定発売された「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を、その製作背景とともに展示。
「彩りの幕開け」は、矢沢氏描き下ろし美人画をテーマに醸造した、大人のスパイスエール。展示エリアでは、コンセプトと味わい設計にあたっての矢沢氏からのコメントも掲出されている。
そのｈか、本企画限定のオリジナルグッズが数量限定で販売される。アイテム数に限りがあるため、購入制限が設けられる可能性あり。なくなり次第終了。
本展は、4月13日まで開催。3月19日〜29日には、福岡・ONE FUKUOKA BUILDINGでも開催される。
【写真】来場記念にゲットしたい！矢沢あいの美人画オリジナルスタンプ
本イベントは、ヱビスビールと漫画家・矢沢あい氏のコラボレーション企画。ヱビスの歴史を象徴する美人画を、矢沢氏が現代的にアップデートして描き下ろした作品を中心に、門出の季節を鮮やかに彩る展示が実施される。ヱビスの美人画ポスターは、ブランドの歴史と伝統を感じさせる重要な要素。本年、矢沢氏とコラボレーションすることで、歩み続けるブランド姿勢を表現した。
オリジナルビール「彩りの幕開け」をイメージした美人画オリジナルスタンプも設置。絵柄には矢沢氏描き下ろし美人画「彩―あや― 第二景」を使用しつつ、ホップがあしらわれている。さらに、きのう3日から数量限定発売された「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を、その製作背景とともに展示。
「彩りの幕開け」は、矢沢氏描き下ろし美人画をテーマに醸造した、大人のスパイスエール。展示エリアでは、コンセプトと味わい設計にあたっての矢沢氏からのコメントも掲出されている。
そのｈか、本企画限定のオリジナルグッズが数量限定で販売される。アイテム数に限りがあるため、購入制限が設けられる可能性あり。なくなり次第終了。
本展は、4月13日まで開催。3月19日〜29日には、福岡・ONE FUKUOKA BUILDINGでも開催される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優