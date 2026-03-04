【ブンデスリーガ】フランクフルト 2−0 フライブルク（日本時間3月2日／ドイチェ・バンク・パルク）

【映像】テクニカル突破→優しいラストパス

フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、敵陣で高いクオリティーを発揮。テクニカルなドリブルと丁寧なラストパスでチャンスを演出し、ファンの間で話題となった。

日本時間3月2日のブンデスリーガ第24節で、フライブルクはアウェーでフランクフルトと対戦。右サイドハーフで先発出場した鈴木は、持ち前の打開力を随所で発揮した。その代表的な場面が、0−1と追いかける展開で迎えた74分のシーンだ。

自陣からのカウンターを狙うと、左サイドのMFデリー・シェアハントがフリーでボールを呼び込んだ鈴木にパスを出す。前向きの状況で相手のマークを外す絶妙なコース取りからボールを受けた日本代表MFは、突っ込んできたフランクフルトのDFナムディ・コリンズに対して右足で上手くボールを引いてプレッシャーを回避。相手の重心の逆を突き、もう一つ前に持ち出した。

一部始終を解説も称賛

独特なテンポのドリブルで局面を打開した鈴木は、相手最終ラインのスペースに走り込んだFWイゴール・マタノヴィッチにラストパスを出す。これは惜しくもDFオーレル・アメンダの好守備に阻まれたが、技巧と視野の広さが光ったシーンだった。

解説の坪井慶介氏が「上手い！ヒラリと相手をかわして、溜めながら相手の背後を突きましたね」と唸ったシーンは、ABEMAのコメント欄でも話題に。ファンからは「うめぇんだよな」「アシスト未遂」「うますぎるやろ」「ほぼアシストやな」「さすがやわ」「センスあるパス」「レベチやん」「今のよく見てたなー」など称賛の声が寄せられた。

ただ、この日のフライブルクは決定力を欠き、0−2でフランクフルトに敗れている。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

