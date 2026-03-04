川上麻衣子、87歳母親との親子2ショット添え“共演”報告「お母様、お若い」「素敵な親子ですね」
俳優の川上麻衣子（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。「母川上玲子（北欧建築・デザイン協会 前会長）監修のテキスタイル展が、3月4日より日本橋高島屋で開催されます」とアナウンスし、母・玲子さん（87）との“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】「お母様、お若い」「素敵な親子ですね」87歳母との“顔出し”2ショット披露の川上麻衣子
麻衣子は、続けて「それに伴いわたしと母のトークショーも3月4日11時からと14時から、行います」と告知。「わたしにとっても母の専門職である北欧のテキスタイルについて話が聞ける事はとても楽しみです」と心弾ませた。
なお、25日〜4月13日には、大阪高島屋でテキスタイル展が開催されるといい、「大阪でのトークショーは25日の予定です！」と伝えた。
コメント欄には「テキスタイル展伺います」「お母様、お若いです」「お母さまお元気そうで何よりです」「素敵な親子ですね」などの声が寄せられている。
