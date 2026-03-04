子宮頸がんの再々再発を公表し治療を続けている俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。病院で検査し診察を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 病院での検査・診察を報告 「膀胱炎の可能性が高いです』 ＆ 痛みは腎臓にダメージがあるかも」「新たな抗生剤と漢方薬を処方されました」



古村さんは、「今日は病院へ行き 泌尿器科にて検査＆診察をしてきました」と投稿。最近感じていた膀胱炎のような症状や左背中のこわばりといったからだの不調について、「『膀胱炎の可能性が高いです』＆痛みは腎臓にダメージがあるかもということで 新たな抗生剤と漢方薬を処方されました」と、診察の結果を明かしました。







帰宅後にまた発熱したという古村さんは、体温計と処方された薬の画像を添えて、「どうか どうか 効果がありますように」と、切実な思いを綴っています。





最後は、「『水分もたっくさん飲んでください。たくさん飲んで悪い菌を流すのです』とアドバイスを頂きました」と、医師から受けたアドバイスを笑顔の絵文字と共に、明るく紹介して締めくくりました。





古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。





【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表

【担当：芸能情報ステーション】