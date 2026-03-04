甲本雅裕、“相棒”スズキの愛車と海へドライブ「カッコいい」「お洒落」「イイ雰囲気」
俳優の甲本雅裕（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。昨年10月に納車されたばかりの愛車・スズキの「ジムニー」とドライブに出かけたことを報告した。
【写真】「相棒とオレ」湘南の海をバックに愛車との2ショットを披露した甲本雅裕
「最近全く物欲のないオレ」とつづるが、愛車へのこだわりは別のよう。「でも相棒は新しい靴と靴下に履きかえて喜んで、どっか走りたい言うもんじゃから、ほな海でも行くか言うて一緒に行った」と、愛車との“やり取り”を岡山弁を交えてチャーミングに報告した。
鎌倉から海岸沿いを走り、七里ヶ浜、江ノ島へ。「お洒落な店でお茶と思いながら、、気がついたら 31のバーガンディチェリー」と季節の味を堪能しつつ、「相棒はガソリンごくごく飲んどった」とユーモアたっぷりに愛車の燃費についても触れた。
コメント欄には「カッコいい」「お洒落」「イイ雰囲気」「最高」「全ての写メがカッコいい〜早速保存、、です」「エッセイのようで写真と共に素敵ですね」「甲本さんいつも素敵なところに行ってますね」「お空も海も素敵です」などの声が寄せられている。
