元フジテレビアナウンサー河野景子（61）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。次女の女優白河れい（23）が自分に似ているところについて語った。

河野は、靴職人でタレントの花田優一（30）を長男、長女（25）、白河を次女に持つ。子どもたちについて「私と娘の似ているところはリアクションとテンションなんです」と語ると、「特に下の娘はもうそっくりで」と白河について語った。

続けて「私も職業柄なのか、普通に家で食事してても求められてないのに『うわあ、フワッと香りが立ち上がってるわね〜！』とか。『皮がパリッと、中がジューシーじゃない？』とか。食レポしちゃうんです」と苦笑い。すると「下の娘は物心ついた時に『甘さがフワッとじゅわっとする！』とかって。完コピしてたんです。ギョッとしたんですけど」と白河が自身をまねていたことに驚いた。

河野は「考えてみたら、『小学校で今日こんなことがあった』って家に帰ってくると、やっぱり職業柄なのか、もうちょっと具体的に言ってみて？ とか、その人どんな格好だった？ とか。インタビュー攻めというか」と反省を込めていた。