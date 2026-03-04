乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。3月3日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞「初めてメールを送らせていただきます。私がにゃん先生に出会って、大好きになったのはこの場所でした。にゃん先生の声を聴くだけで、どんなにつらいことがあっても笑顔になれたし、頑張れました。本当にありがとうございます！ おはぎとアニメの話など、にゃん先生のはしゃいでる声が本当にかわいくて、めちゃくちゃ癒やされました。私は3月4日（水）に入試があります。そのときも、にゃん先生のことを思い出して、全力で頑張ります！ この教室で、にゃん先生と会うことはなくなるけど、私の愛はずっと変わりません。出会ってくれて、声を届けてくれて本当にありがとう！」（福島県 15歳）

井上：ありがとうございます！ 初メッセージもうれしいし、本当に愛のこもったメッセージをいただきました。幸せだ〜！ そして、明日3月4日が入試ということで、今日聴いているかな？ 聴いてくれていたらうれしいなと思いますけど、この場所で私に出会い、大好きになったって言ってくれて……私にとってもすごく大切な場所だったので、同じように大切にしてくれていたように感じてうれしいです。ありがとうございます。この2年3ヵ月で、おはぎとアニメの話もいろいろさせていただきましたよ〜。アニメが好きだから、「乃木坂LOCKS!」のなかでもアニメのお話させていただく機会がきっとあるだろうなと思っていたけど、まさかおはぎの話がこんなに盛り上がるなんて（笑）！しかも、みんなもおはぎのメッセージを送ってくれるから（笑）。それもうれしかったです、ありがとうございます！ 電話もたくさんしましたね〜、思い出がたくさんです。ということで、今日も元気に授業をしていきましょう！――この日は、ほかにも2月20日、21日に開催されたライブ「Coupling Collection 2022-2025」の振り返りをする場面もありました。



