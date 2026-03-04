フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さん（３５）の最新姿が公開された。

４日までに着物情報誌「きものＳａｌｏｎ」（世界文化社）のインスタグラムに登場。投稿では「『きものＳａｌｏｎ ２０２６春夏号』より 人気連載『浅田真央さんのきもの修業 〜加賀友禅〜』今回は、金沢の染色家毎田健司さん・仁嗣さんの工房を訪ねました」と説明し、「伝統に新風を吹き込むモダンな加賀友禅の着こなしをぜひご覧ください」とメッセージ。落ち着いた色合いの着物に身を包んだ真央さんの撮影ショットが掲載された。

しっとりとした美しさにフォロワーは「お綺麗でうっとりします」「さらに上品で凛とした佇（たたず）まい」「真央ちゃん上品で美しいです」「いつの間にか お着物姿も似合う艶やかな女性になられて、素敵」「『真央ちゃん』ではなく『真央さん』ですね」「このお色のなんとお似合いなこと…！」「大和撫子（そのもの」とほれぼれした。

２０１７年に現役を引退した真央さん。１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得。１４年ソチ五輪ではショートプログラム１６位と出遅れたが、フリーでは「伝説の４分」と語り継がれる圧巻の演技で６位と巻き返した。