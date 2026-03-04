競泳の大橋悠依さん 結婚を発表「かねてよりお付き合いしていた方と入籍」「笑顔溢れる毎日を」東京五輪個人メドレーで２冠【コメント全文】
競泳で東京五輪女子個人メドレー２冠の大橋悠依さんが４日、自身のインスタグラムで、結婚を発表した。
「【ご報告】」と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」とつづった。
「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながらこれまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢（あふ）れる毎日を過ごしていきたいと思います 今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、花束を抱えた写真や指輪を披露。「＃お祝い待ってます＃入籍日は今日ではないです」と明かした。
大橋さんは滋賀・彦根市生まれ。草津東高から東洋大に進み、２０１８年４月からイトマン東進所属。個人メドレーで２０１７年世界選手権２００メートル銀、１８年パンパシフィック選手権４００メートル金。東京五輪では２００メートルと４００メートルを制し、日本女子で初の夏季大会２冠を達成。集大成と位置づけた２４年パリ五輪では、２００メートル個人メドレー準決勝１２位。同年１０月に引退会見を行った。
大橋さんのコメント全文は以下の通り。
【ご報告】
私事で恐縮ですが、
かねてよりお付き合いしていた方と
入籍いたしました
目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら
これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、
笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います
今後ともよろしくお願いいたします