■これまでのあらすじ

流行りのシールに執着する亜紀が、妻の並ぶ購入列の先頭で割り込みをした。店員に注意されても逆ギレし、よその子どもの手からシールを奪い取るという大人げない行動を繰り返す亜紀。妻が呆れて見ていると目が合ってしまい、「私の分も買ってくれる？」と頼まれるが…。



【夫 Side Story】最近、なんだか妻がおかしいんです。週末のたびに早起きしてショッピングモールに出かけては、流行りのシールを集めることにハマっているよう。

娘も少し前まで一緒に集めていたようですが、今はあまり乗り気じゃなく見えます。それなのに、娘を連れ回してまで妻は必死に集めようとしていて…。こうした流行りに妻が夢中になるのはもう何度目か…俺が何を言ってもヒステリックに言い返されるだけなので、いずれ飽きる日が来るのを待とうと思っていたのです、が。休日出勤した日のこと。たまたま寄った近所のショッピングモールで娘がぽつんと立っているのを見つけました。どうしてこんなところにひとりで？妻はどこに…？そうして振り返ると、店員さんたちと揉めていたのです。さらにはよその子どもが手に取ったシールを奪い取るような真似をして…！思わず、娘の視線を隠してしまいました。こんな親の姿、娘には見せられない…！何してんだよ…。さすがにありえないだろ…！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)