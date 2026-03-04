妻は何をしているんだ？ 娘の前でシールを奪い取る妻を見た夫の怒りが爆発！【シールブームに振り回されて Vol.6】
■これまでのあらすじ【夫 Side Story】
流行りのシールに執着する亜紀が、妻の並ぶ購入列の先頭で割り込みをした。店員に注意されても逆ギレし、よその子どもの手からシールを奪い取るという大人げない行動を繰り返す亜紀。妻が呆れて見ていると目が合ってしまい、「私の分も買ってくれる？」と頼まれるが…。
流行りのシールに執着する亜紀が、妻の並ぶ購入列の先頭で割り込みをした。店員に注意されても逆ギレし、よその子どもの手からシールを奪い取るという大人げない行動を繰り返す亜紀。妻が呆れて見ていると目が合ってしまい、「私の分も買ってくれる？」と頼まれるが…。
最近、なんだか妻がおかしいんです。週末のたびに早起きしてショッピングモールに出かけては、流行りのシールを集めることにハマっているよう。
こうした流行りに妻が夢中になるのはもう何度目か…俺が何を言ってもヒステリックに言い返されるだけなので、いずれ飽きる日が来るのを待とうと思っていたのです、が。
休日出勤した日のこと。たまたま寄った近所のショッピングモールで娘がぽつんと立っているのを見つけました。どうしてこんなところにひとりで？妻はどこに…？
そうして振り返ると、店員さんたちと揉めていたのです。さらにはよその子どもが手に取ったシールを奪い取るような真似をして…！
思わず、娘の視線を隠してしまいました。こんな親の姿、娘には見せられない…！
何してんだよ…。さすがにありえないだろ…！
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)