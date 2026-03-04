アメリカのトランプ大統領は3日、イランが封鎖したエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を航行する石油タンカーをアメリカ軍が護衛すると表明しました。中継です。

ホルムズ海峡の封鎖が長引けば原油価格の上昇につながります。軍事作戦をきっかけに物価高に拍車がかかれば国内からの批判が高まることは必至で、トランプ大統領が対策を打った形です。

トランプ大統領は3日、SNSでアメリカ海軍が、ホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛する方針を表明し「世界へのエネルギーの自由な流通を確保する」と強調しました。

トランプ大統領

「（イランの）海軍は壊滅し、空軍も壊滅した。防空能力も壊滅。レーダーも破壊。ほぼ全てが壊滅した。現時点で我々は非常に順調だ」

アメリカ軍は作戦開始から72時間で1700以上の標的を攻撃していて、トランプ氏は作戦は順調に進んでいると強調しました。

イランの新たな指導者については「我々が考えていた人物はほとんどが死亡した」とした上で、「内部の人が適任だ」として、反体制派ではなく現体制の中から選ぶことが望ましいとの認識を示しました。

トランプ氏はまた、イランへの攻撃をめぐり、スペインがアメリカ軍に基地の使用を拒否したとして「スペインとの全ての貿易を断つつもりだ」と警告しました。

一方、トランプ政権は中東全域のアメリカ人に退避を呼びかけていますが、ルビオ国務長官は3日、これまでに9000人以上が帰国し、およそ1500人が出国支援を求めていると明らかにしました。