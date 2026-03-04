¡ÚÂ®Êó¡ÛÀ¶»»¿Í¤ÏÂè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Î°ËÆ£¾°ÊÛ¸î»Î ¡ÖÀ¶»»¼êÂ³¤¡×¤Ï³«»Ï¤Ø µìÅý°ì¶µ²ñ²ò»¶Ì¿Îá
Åìµþ¹âºÛ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¶µÃÄ¤Îºâ»º¤Ê¤É¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¡ÖÀ¶»»¼êÂ³¤¡×¤ò¹Ô¤¦À¶»»¿Í¤ËÂè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Î°ËÆ£¾°ÊÛ¸î»Î¤òÁªÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤¬2025Ç¯3·î¡¢¡Ö¿®¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÔË¡¤Ê¸¥¶â¹Ô°Ù¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µÃÄÂ¦¤Ï¤³¤Î·èÄê¤ò¡¢¡Ö¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Ø¤Î¿¯³²¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤ÆÂ¨»þ¹³¹ð¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÇÈó¸ø³«¤Ç¤Î¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï4Æü¡¢¡Ö¿®¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼êÃÊ¤Ï¡¢²ò»¶Ì¿Îá°Ê³°¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¶µÃÄÂ¦¤ÎÂ¨»þ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¡¢²þ¤á¤Æ²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¶µÃÄ¤Îºâ»º¤Ê¤É¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¡ÖÀ¶»»¼êÂ³¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢Âè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Î°ËÆ£¾°ÊÛ¸î»Î¤òÁªÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹âºÛ¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶µÃÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡¢»ö¼Â¤È¾Úµò¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤º¤Ë¡¢¾ÚµòºÛÈ½¼çµÁ¤ËÈ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤ì¤¿ü¥·ëÏÀ¤¢¤ê¤ü¥¤ÎÉÔÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÉÔÅö¤Ê»ÊË¡È½ÃÇ¤ò·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤»¤º¡¢ÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´Þ¤á¡¢¿®¶µ¤Î¼«Í³¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤áÆ®¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£