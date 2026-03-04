高木菜那、妹・美帆の現役引退表明に思い「トップを走り続けそして世界をも魅了」 家族愛あふれる兄妹3ショットも公開
ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（31）が4日、今季限りで現役を引退する意向を表明した。同日、姉の元スピードスケート選手の高木菜那（33）が自身のSNSを更新し、現役最後の姿を見届けることを明かした。
【写真】家族の愛があふれる…兄、妹・美帆との3ショットを公開した高木菜那
菜那はこの日、妹の美帆が今季限りでの現役引退を表明したとに触れ、「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」と率直な思いをつづった。
続けて「そして想像しただけでドキドキしちゃう！！スピードスケートで世界のトップを走り続けそして世界をも魅了し続けてきた『高木美帆』という選手の一区切りをつける大切なレースをスケート大国のオランダで観れるという事」と語り、「このレースは絶対生で観て応援したい！ということで、お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます」と明かした。
高木美帆は1994年5月22日生まれ、北海道出身。5歳からスケートを始め、2010年に日本スピードスケート史上最年少でバンクーバー五輪出場。その後、18年の平昌、22年の北京、26年のミラノ・コルティナ五輪に出場し、金メダルを含め、オリンピックで日本女子最多となる10個のメダルを獲得した。
