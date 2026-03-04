元ＴＢＳでフリーの佐藤渚アナウンサーが３日、自身のインスタグラムを更新。「今日で結婚から丸１０年でした」などと印し、夫でサッカー元日本代表ＭＦ柏木陽介氏との２ショットなどを投稿した。

３枚目は紋付きはかまと角隠し姿の２人の結婚式での写真。佐藤アナは「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします」と不思議なプロポーズの言葉とともに結婚生活を振り返り、「幸せな１０年だったのなら、私も幸せです」と思いをつづった。

柏木氏の夫力、パパ力が「メキメキ向上中」として「私も負けていられないのでもっとママ力を上げなくては」とした佐藤アナ。「これからも感謝の気持ちを忘れず、互いに尊重し合いながら過ごしていきたいですね 欲張らず、一日一日」と締めくくった。

投稿には柏木氏からも「おめでとう これからも二人らしい形でよろしくお願いします」と祝福？が届き、佐藤アナが「こちらこそ」と返信する仲睦まじいやり取りも。フォロワーからは「改めて、素敵なご夫婦 おめでとう」「素敵すぎます」「これからも幸せ家族でね」「スズ婚式おめでとうございます」などとコメントが寄せられた。