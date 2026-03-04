アンミカ（53）が4日、都内で行われた「SABON White Tea Celebration」記者発表会に出席しｔ。発表会後の代表質問の中で、この日、インスタグラムで、スピードスケートの世界選手権（5〜8日、オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を引退する意向を示した、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）にいたわりの贈り物をしたいと口にした。

お祝いしてあげたい人は？ と質問を受けて、アンミカは「自分にもそうですけど、先日、妹のようにかわいがっているクリスタル・ケイちゃんが、誕生日を迎えた。今日、お誕生日会なので（SABON White Tea Celebrationを）普通に持って行ってあげたい」と笑みを浮かべた。その流れで「関わりは、そんなにないんですけど、たくさんの感動をくださった、引退を表明されたスピードスケートの高木選手にも、お疲れさま、自分を労ってほしいので、勝手に贈りたい」と口にした

オズワルド伊藤俊介（36）からは「怖いです！（贈るのに）前もって、言ってあげてください！」とツッコまれた。アンミカは「お姉さんとは共演しているからね」と、姉で解説者の高木菜那さん（33）とは共演歴があると語った。