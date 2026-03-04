【Kamvas 22（Gen 3）】 3月3日発売 価格：94,800円

Huionは、3月3日に次世代の21.5インチ・ペンタブレット「Kamvas 22（Gen 3）」を発売した。価格は94,800円。

「Kamvas 22（Gen 3）」は、先代モデルである「Kamvas 22」および「Kamvas 22 Plus」の後継機にあたる最新機種。先進的なHuion PenTech 4.0テクノロジーとナノエッチングを施したCanvas Glass 2.0スクリーンを搭載し、複数のカラーモードやその他の実用的な機能を備えている。

スクリーンのサイズは21.5インチ、解像度は2.5K（2,560×1,440）、リフレッシュレートは90Hz。シャープな解像度で、スムーズに描画できるスペックを備えている。色の再現率はsRGB 99%、Rec. 709 99%、Adobe RGB 90%、Display P3 92%となっており、イラスト制作だけでなく、動画の編集にも威力を発揮しそうだ。

ペンはPenTech 4.0。16Kレベルの筆圧感知、2gの初期筆圧、傾き自動調整機能などが搭載されている。