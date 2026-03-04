松田好花が主演を務めるドラマ『架空名作劇場 第2弾』が5月4日と5月11日の24時30分よりテレビ東京で放送されることが決定した。

“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画『架空名作劇場』。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。2025年8月に第1弾となる『『人情刑事 呉村安太郎』を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer、YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気コンテンツとなった。その反響を受け、『架空名作劇場』第2弾として完全新作ドラマの制作が決定した。

今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの『友近サスペンス劇場』を筆頭に、80～90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組み制作される。

主演を務めるのは、先日、日向坂46を卒業し、本作が地上波ドラマ初主演となる松田。今回はどんな‟あの頃“の名作ドラマが地上波に帰ってくるのか。

さらに、『架空名作劇場』第2弾の放送決定を記念して、『人情刑事 呉村安太郎』上映会イベントの開催が決定。イベントには、主演を務めたアルコ＆ピースの平子祐希、第2弾の主演を務める松田、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝の3名が登壇予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）