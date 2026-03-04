2月の月間最優秀コーチ賞にスパーズのジョンソンHC、キャブスのアトキンソンHCが選出

3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのミッチ・ジョンソンHC（ヘッドコーチ／通算2度目）、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC（通算3度目）が選ばれた。



The Coaches of the Month for February!

West: Mitch Johnson (@spurs)

East: Kenny Atkinson (@cavs) pic.twitter.com/CVHvHQkCs3

- NBA (@NBA) March 3, 2026

スパーズは2月をリーグベストの11戦無敗でフィニッシュ。オフェンシブ・レーティング121.3、ディフェンシブ・レーティング106.2でいずれもリーグ2位、ネット・レーティング＋15.1で同1位をマーク。

一方、リーグ4位タイの8勝3敗で2月を終えたキャブスは、2日から21日にかけて今シーズン最長の7連勝を記録。相手の3ポイントシュート成功率をイースト4位の34.0パーセント、フィールドゴール成功率を同5位の44.6パーセントに抑えた。

3日終了時点で、ジョンソンHCが指揮を執るスパーズはウェスト2位の43勝17敗、アトキンソンHCが率いるキャバリアーズはイースト4位の38勝24敗を残している。2月の月間最優秀コーチ賞の候補に挙がったHCたちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年2月の月間最優秀コーチ賞候補に挙がったHCたち

・ウェスタン・カンファレンス



マーク・デイグノート（サンダー）



クリス・フィンチ（ウルブズ）



イーメイ・ユドカ（ロケッツ）

・イースタン・カンファレンス



JB・ビッカースタッフ（ピストンズ）



マイク・ブラウン（ニックス）



チャールズ・リー（ホーネッツ）



ジョー・マズーラ（セルティックス）

【動画】11戦無敗で終えたスパーズの好プレー集！





