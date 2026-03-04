アイ・オー・データ機器は、14型デュアルモバイルディスプレイ『LCD-YC1412DX』を発表し、3月中旬頃に発売する。

【画像あり】ディスプレイの配置次第でレイアウトも自由自在 商品外観

本製品は省スペースでマルチディスプレイ環境を構築できるものだ。フルHDの14型パネルを採用し、ケーブル1本でノートパソコンの画面を足して最大3画面表示に対応する。

表示モードは拡張モード、複製モード、大画面モードと、シーンに合わせて製品本体にあるスイッチを押すことで切り替えられる。

また、上画面専用ポートに接続しノートパソコンの後ろに配置することで、2画面での作業も可能だ。下画面は消灯するため、通常使用よりも消費電力を抑えられる。USB Type-CポートとminiHDMIポートを使用することで、2台のパソコンとデバイスを同時表示する使い方にも対応している。

配置のレイアウトは上下や左右、対面と柔軟に対応している。L字型コネクタケーブルによって配線が邪魔にならない作りだ。

デュアルディスプレイでありながらも、本体質量は約1.3kgと軽量であり、スタンドも搭載されているため省スペースで活用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）