きょう（4日）、香川県直島町の瀬戸内海で、はしけをえい航中のタグボードが座礁する事故がありました。

兵庫県の姫路港に向けて航行中

玉野海上保安部によりますと、午前6時50分ごろ、直島町沖を航行中の船舶から「荒神島西岸に船舶が座礁しているようだ」と通報がありました。



座礁した船は香川県坂出市の海運会社に所属するタグボート（長さ15メートル、総トン数19トン）で、船長の男性（68）が1人で乗船し、きのう（3日）午後1時半ごろ、広島県の江田島を出稿し、兵庫県の姫路港に向けて航行中でした。





けが人は？

はしけは長さ41.5メートル、幅9.25メートルで鉄くず600トンを積載、41歳の男性が乗船していたということです。

船長の男性（68）とはしけに乗船していた男性（41）にけがはなかったということです。



タグボートは午前8時40分ごろ、自力で座礁し、浸水や油の流出は確認されていないということです。

当時の海の状況、座礁した原因は？

当時の天候は晴れ、西の風約3メートルで海上は平穏、視界は良好だったということです。



聞き取りに対して、タグボートの船長は「居眠り」による事故の発生だと話していて、玉野海上保安部では事故の原因や船の損傷状況など調べを進めています。