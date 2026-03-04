プライドを捨てて赤ちゃん返り！甘えん坊すぎるハスキーの姿に思わず笑顔になる人が爆増中
【画像を見る】でかすぎる赤ちゃん？思わず笑ってしまうまさかの行動
思わず笑ってしまうハスキー犬の姿が「かわいすぎる」「甘えん坊さん」とInstagramで話題になっています。
赤ちゃんが生まれ、少しだけ頼もしくなったスノウ君。ところがどうしても、我慢できない瞬間があったようです。
4.3万件を超える「いいね」が集まった、本気すぎる赤ちゃん返りの映像。大きな体とのギャップがたまらない、その愛らしい姿とは？
話題になったのは、スノウ君の飼い主であるhaskin.huskylifeさんの投稿です。
赤ちゃんの誕生は、家族だけでなくペットにも大きなできごと。
初めは戸惑っていたスノウ君も、ベビー布団をのぞき込んだり、そっとそばに寄り添ったり、お兄ちゃん役が少しずつ板についてきました。
しかし、そんなスノウ君にも、どうしても譲れない瞬間が…。
それは、赤ちゃんのミルクの時間。
ミルクをもらう赤ちゃんを見た瞬間、スノウ君の様子は一変し、「僕にもちょうだい」といわんばかりに、顔まわりにまとわりつきます。
しかしながらミルクは赤ちゃんのもの。それでも諦めないスノウ君の粘りに、飼い主さんもつい根負けしてしまったようです。
なんとスノウ君は飼い主さんに抱っこしてもらい、仰向けに寝ころびながら自分用の哺乳瓶を使ってミルクを飲んでいます。
口元の哺乳瓶に迷いなく吸いつく姿は完全に赤ちゃん。
大きな体を預けながら夢中でちゅうちゅうとミルクを飲む様子に、思わず笑いがこぼれてしまいます。
ミルクを飲み終えた後は、飼い主さんに背中をトントンしてもらい、なんとげっぷまで。あまりにもしっくりくる様子が、さらなる笑いを誘います。
今ではミルクを見ると、2足歩行になっておねだりをするように。
哺乳瓶をじっと見つめ「それ、ぼくのだよね？」と言わんばかりに近づいて来るスノウ君は、すっかり赤ちゃん気分なのでしょうか。
（※愛犬に与える際は、犬用のミルクを使用し、与え方や量など獣医に相談することをおすすめします）
赤ちゃん返りはさらに進み、ママに抱っこされる姿も見られるように。
体重25キロの大きな赤ちゃん。今までパパとママの愛情を一身に受けてきたスノウ君には、お兄ちゃん役はまだ早かったのかもしれません。
コメント欄には「お兄ちゃん頑張ってるご褒美だよね」「ぼく赤ちゃんですけどなにか？みたいな顔可愛い」など温かなコメント。
「パパさんママさん流育児育犬、とっても素敵だと思います」「大きな赤ちゃんで大変ですね」といった声も寄せられていました。
■現在のスノウ君は？飼い主さんに聞いてみました
今回の投稿について、飼い主のhaskin.huskylifeさんにお話をお伺いしました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
反響はすごかったです（笑）スノウといつも一緒にいる僕としては何も変わらない日常ですが、改めて動画で見るとすごい光景だなって思います。25キロの成犬が目をクリクリにしてミルクを飲む姿は確かにインパクトすごいと思います（笑）
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
『ついにスノウのあの姿が日本中に知れ渡ったか（笑）』という反応でした！
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください
やっぱり『デカすぎる赤ちゃん』ですかね（笑）
ースノウくんの赤ちゃん返りは落ち着きましたか？
やっぱりベビ太郎がミルクを飲んでると一瞬目が開きますね（笑）いつでも赤ちゃん返りのスタンバイは出来てると思います。
ー最近のスノウくんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
ベビ太郎が自分のおもちゃをスノウに持っていって、スノウが嬉しそうにカミカミしてるのが1番面白かったです（笑）。色々壊されてます…（笑）
ーレタスクラブの読者に一言お願いします
記事を見て頂きありがとうございます！実はスノウ氏、赤ちゃん返りだけじゃなくて立派なお兄ちゃんとしての一面もあるのでお暇があればぜひ1度インスタへ遊びに来てください。
■お兄ちゃんスノウ君、少しずつ成長中！赤ちゃんとの愛らしい日常
お兄ちゃんとして少しずつ成長しているスノウ君。
haskin.huskylifeさんのInstagramには、ほかにも「ベビ太郎」とスノウ君の、どこか笑えて心温まる投稿が並んでいます。
のんびりまったりモードでも、ベビ太郎君は通常運転。「かまって！」といわんばかりに隣でおしりふきをぶんぶん振り回します。
ということで、お兄ちゃんが遊んであげることに。
ベビ太郎君もあっという間に笑顔に変わり、ご満悦の様子です。気づけばそこには、ベビーシッターのようなスノウ君の姿がありました。
背中のうさちゃんは、最近歩き出したベビ太郎君のヘルメット替わり。しかしながら、お兄ちゃんスノウ君は少し不安げな様子…。
そこで、自分がクッション代わりになり、ベビ太郎君の頭を守ることに。
スノウ君だけでなく、パパもママもこれで一安心。見ているこちらまでほっこりしてしまう映像です。
そんなスノウ君ですが、時には甘えたいことも。
ママに抱っこされるベビ太郎君の姿をじっと見つめていたスノウ君。
ベビ太郎君がミルクを飲んでいるすきに、ママの膝にごろり。無防備なおなかと力の抜けた後ろ足が、満たされた気持ちを物語っています。
赤ちゃんに育てられるハスキー犬と、ハスキー犬に育てられる赤ちゃん。おたがいの存在が、かけがえのない日々を作っていくのでしょう。
これからの2人の成長はhaskin.huskylifeさんのアカウントからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki