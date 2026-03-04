セブン‐イレブンでほうじ茶＆きなこを楽しむ！　和スイーツアイス2種が数量限定で発売

セブン‐イレブン・ジャパンは2月24日より、和スイーツアイス「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」と「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」を、全国のセブン‐イレブンにて数量限定で順次発売しています。

■ほうじ茶フレーバーのマカロンアイス＆きなこ×ミルク×黒蜜のワッフルコーン

「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」（289.44円）は、ほうじ茶の香りとやさしい甘さが特徴のアイスを、ほうじ茶葉を混ぜ込んだ茶葉入りのマカロン生地でサンドしました。

アイスには、焙煎感を残しながら渋味を抑えたソースを加えており、甘みと焙煎感のバランスが取れたほうじ茶ラテの味わいに仕立てています。

「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」（289.44円）は、きなことリッチミルクを合わせた2色仕立てのアイスに、黒蜜ソースを重ねました。

きなこアイスには隠し味として食塩を加えており、より豊かなきなこの風味が楽しめるように仕立てています。

■商品概要

商品名：セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ

価格：289.44円

商品名：セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく／289.44円

発売日：2月24日〜順次

取扱い：全国のセブン‐イレブン

（フォルサ）