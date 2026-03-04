【フレッシュネスバーガー】生アボカドを1／2個使った贅沢バーガーが期間限定で登場
ハンバーガーチェーンの「フレッシュネスバーガー」では3月4日より、新商品「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」と「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」を期間限定で販売します。
■メキシコ産 “生”のフレッシュアボカドを使用した2商品
「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」は、アボカドを1／2個と、4尾のガーリックシュリンプをサンドし、シラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースを合わせました。
アボカドには、店舗で熟度管理を徹底し、熟れ頃を見極めたメキシコ産 “生”のフレッシュアボカドを使用しています。
「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」は、昨年に販売した、アボカドをわさびとサクサク食感が楽しめるフリーズドライの醤油で食べる和バーガーです。
メキシコ産“生”のフレッシュアボカドを1／2個と、肉厚のクォーターパウンドパティにクリームチーズをあわせました。大葉とわさびの香りがアクセントとなっています。
■商品概要
商品名：アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜
価格：940円
商品名：クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜
価格：940円
販売期間：2026年3月4日〜4月14日
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く
※空港店舗・アウトレット店舗では価格が異なる
（フォルサ）