【ショコラテリーヌ】3ステップで簡単に作るダイエットスイーツ
罪悪感なし！ダイエット中もOKなお手軽スイーツ【いちご生クレープ】
ダイエット界を牽引する保健師・松田リエさんによる、間食を肯定する「ダイエットスイーツ」レシピ。「正しく食べる」習慣を身に付けることで、ご自身もスイーツを食べてもマイナス12kg減を達成したそう！ 3ステップで作ることができる低カロリーで満足感のあるスイーツは、おいしく食べてしっかり痩せる体質を目指せるものになっています。
間食を味方にする「松田式瞬食ダイエット」レシピをチェックしてみませんか？
■【ぷるぷる】ショコラテリーヌ（104kcal／糖質11.7g）
不溶性食物繊維が豊富に含まれたココアパウダーたっぷりの大人のスイーツです。なめらかな絹ごし豆腐を加えることで舌触りが良くなる！
【材料】（3人分 11cm ×11cm の耐熱容器使用）
◎絹ごし豆腐…100g
◎無調整豆乳…100ml
◎粉ゼラチン…5g
◎ココアパウダー…15g
◎はちみつ…大さじ2
【作り方】
（1）耐熱ボウルに豆乳と粉ゼラチンを入れてよく混ぜ、電子レンジ600ｗで1分加熱する。
（2）別の耐熱ボウルに、絹ごし豆腐・ココアパウダー・はちみつを入れてなめらかになるまで混ぜる。さらに（1）を加えよく混ぜて型に流し入れる。
（3）冷蔵庫で2〜3時間ほど冷やし固め、型から出して6等分に切り、仕上げにココアパウダー（分量外）をふりかける。
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。
著者プロフィール
松田リエ
1986年生まれ。二児のママ。看護師・保健師・ダイエット講師。Belle Lus株式会社代表取締役、Belle Life Style協会代表理事。成人の健康教育、メタボリックシンドロームや糖尿病患者への保健指導を行った経験から、食卓を担う人が栄養や体の知識を身につけないと、食習慣は良くならないことに気づく。食生活で自然に12kg痩せた経験を生かし、食べ痩せダイエット専門講師として起業し、現在に至る。
著＝松田 リエ／『3ステップで楽ちん！ 瞬食スイーツダイエット』