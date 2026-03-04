「我慢」を「ご褒美」に変える置き換えダイエット。SVELTYから酵素プロテイン配合スムージーが登場

ネイチャーラボは3月1日、サプリメントブランドの「SVELTY（スベルティ）」から、新ライン「SVELTY beauty（スベルティビューティー）」の第1弾商品となる「プロテインスムージー」を、ネイチャーラボ公式ストアほかECにて先行発売します。

■美容タイプとスッキリタイプの2フレーバーから選べる！

同商品は、美味しさにこだわりながらダイエットに不可欠な栄養素を凝縮させた、1杯約50kcalのビューティースムージーです。

大豆プロテインとコラーゲンに加え、86種類の植物発酵エキス（酵素）を配合しているほか、食物繊維もたっぷりと含んでいるのが特徴で、ダイエットと美容を同時にサポートします。

ビタミンC 1000mg、鉄分、セラミドを配合した美容タイプ「アサイー＆ベリー味」と、乳酸菌1000億個を配合したスッキリタイプ「とろけるピーチ味」の2種類を用意しました。

■商品概要

商品名：プロテインスムージー アサイー＆ベリー味、プロテインスムージー とろけるピーチ味

価格：5袋入り：2,180円、1袋：454円

発売日：

先行発売／3月1日から順次（ネイチャーラボ公式ストア、Qoo10、Amazon、バラエティショップ）

全国発売／4月1日から順次

（フォルサ）